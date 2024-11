Nella prossima puntata di Talking, il focus sarà rivolto al mondo del turismo nel comprensorio della Sibaritide. Si discuterà l'importante quesito su cosa sia prioritario per il successo del settore: dotarsi di infrastrutture o puntare su una programmazione seria e coinvolgente capace di attrarre turisti e valorizzare il territorio.

Uno dei protagonisti della puntata sarà Pasquale Motta, responsabile regionale dell'Assocamping, una branca di rilevanza all'interno dell'Assoturismo. Motta condividerà la sua esperienza nel settore delle strutture ricettive e si soffermerà sull'importanza di avere infrastrutture di qualità per attrarre i turisti. Tra gli ospiti, Natale Falsetta, Presidente del Cotaj, il consorzio operatori turistici alto jonio. Falsetta porterà la sua visione sul ruolo fondamentale delle infrastrutture.

A completare il panel degli ospiti, Lenin Montesanto, esperto di comunicazione strategica per la città di Tropea, parlerà delle sfide che le destinazioni turistiche devono affrontare nel contesto dell'evoluzione digitale e della necessità di una gestione oculata dei flussi turistici. Durante la puntata, verranno affrontati numerosi temi, tra cui la qualità dei servizi erogati, la sostenibilità del turismo e l'importanza di una collaborazione sinergica tra pubblico e privato per ottenere risultati concreti nel settore. Sarà una puntata ricca di spunti e riflessioni che ci permetteranno di approfondire l'importante dibattito tra infrastrutture e programmazione nel contesto turistico.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.