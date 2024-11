Arriva l’ultima puntata del 2023 di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. La gestione di un club, anche in una piccola realtà, comporta spese e sacrifici. Il calcio come passione, da dover condividere con il lavoro e la famiglia. Ed ancora: una approfondita analisi sul mondo arbitrale, sulle speranze dei giovani direttori di gara, su quello che succede dietro le quinte, all’interno delle varie associazioni: questi i temi principali trattati in studio.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno Giovanni Monardo e Vincenzo Morabito, presidenti del Soriano, la piccola realtà del torneo di Eccellenza che quest’anno sogna fra le grandi, e Nazzareno Manco, presidente della sezione provinciale di Vibo dell’Associazione Italiana Arbitri. Non mancheranno le interviste e commenti, anche sulla Coppa Italia Dilettanti e ci sarà spazio per uno dei personaggi del calcio calabrese: vieni a scoprire di chi si tratta. La classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B continua a riservare sorprese: scopriremo chi sono i leader della Top Ten dopo la fine del girone di andata. E poi ecco le pagelle del campionato di Eccellenza e tanto altro ancora.

Dove seguire Zona D

L'appuntamento con Zona D è tutti i venerdì alle ore 22:30 su LaC Tv, che è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.