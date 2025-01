Ospiti della trasmissione di LaC Tv il produttore discografico Gianni Testa e lo psicoterapeuta e compositore Roberto Maguzia. L’appuntamento è per le ore 13

Fare musica, vivere di musica, inseguire un sogno generato da note, accordi ed emozioni. Un’utopia per molti, una realtà per altri. Per quelli che, anche con un pizzico di fortuna, ce l’hanno fatta. A “Dentro la notizia” oggi Francesca Lagoteta racconterà la storia di un calabrese che è riuscito a diventare un produttore discografico di successo: Gianni Testa.

Art director della Joseba Academy, talentuoso cosentino con genio e tanta musica nelle vene che, con la sua casa degli artisti nel cuore di Roma, sostiene ogni giorno arte, cultura e sogni di tantissimi artisti.

Piacere, intrattenimento, strumento di comunicazione per eccellenza, ma la musica è anche terapia e cura. Nel corso della puntata analizzeremo il potere della musica e la sua applicazione terapeutica con Roberto Maguzia, psicoterapeuta e compositore.

Contributi esterni a cura di Alessia Principe e, dalla nostra redazione romana, Chiara Alviano. Appuntamento alle 13.00 su Lac Tv