Nella nuova puntata Una regione per girare di questa sera in onda alle 21 su LaC faremo tappa a Motta San Giovanni. È un delizioso paese che si affaccia nel promontorio ionico della provincia di Reggio Calabria, chiamato Leucopetra, in greco "Pietra bianca", un "faro" naturale che fungeva da punto di riferimento per le imbarcazioni. E infatti il suo lungomare, nella frazione di Lazzaro è stato teatro dello sbarco di Marco Tullio Cicerone nel 44 a.C.

Il termine "Motta" indica un centro fortificato eretto sulla cima di una rupe. E proprio dallo splendido Castello di Santo Niceto, posizionato su una collina che domina letteralmente lo Stretto di Messina, a pochi chilometri dalla costa, si gode un panorama mozzafiato e l'Etna spesso fumante. Il paese è famoso per aver dato i natali ad intere generazioni di Minatori, ai quali è stato dedicato un Museo.