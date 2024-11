L'inquinamento minaccia la salute del nostro mare e, di conseguenza, anche la nostra. Ogni giorno, tonnellate di rifiuti finiscono nelle nostre acque, minacciando la vita marina e l'equilibrio degli ecosistemi. Cosa fare per tutelare il nostro mare? È di questa sfida che parleremo oggi nel corso di Dentro la Notizia, la striscia quotidiana d'informazione condotta da Pier Paolo Cambareri. In diretta da Falconara Albanese Salvatore Bruno che avrà come ospite il sindaco Francesco Candreva. In collegamento Francesca Mirabelli dell’associazione Mare pulito “Bruno Giordano” e Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria. Nel corso della puntata anche la voce degli operatori balneari.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.