La Pasqua è da sempre il simbolo della rinascita, una festività che fa da spartiacque tra due stagioni. Dall’inverno alla primavera, la rinascita della terra e spirituale e tutti si stanno già preparando alla Pasqua. Le pasticcerie preparano le vetrine con dolci di tutti i tipi. La tradizione si concilia perfettamente con la modernità. Uova o colomba? Ormai con i nuovi trend c'è un dolce per tutti i gusti: per vegani, gluten free, con canditi o senza, cioccolata o pistacchio. C'è davvero l'imbarazzo della scelta.

In questo speciale, con l'idea di raccontare le realtà vicine alla nostra sede, abbiamo deciso di portarvi in una pasticceria storica della capitale: Cavalletti.

Cavalletti nasce nel 1951 nel quartiere Trieste dalle mani d'oro di Sergio Cavalletti che in poco tempo si afferma come una delle migliori pasticcerie italiane, conseguendo una serie di premi. Rinomata per una preparazione in particolare: il millefoglie. Il famoso mille foglie di Cavalletti è stato uno dei dolci preferiti della regina Elisabetta II che nel 1996, un ambasciatore Brittanico in servizio a Roma, le fece assaggiare il famoso millefoglie. E fù amore. Da quel momento in poi, almeno una volta l'anno, veniva spedito il millefoglie direttamente a Buckingham Palace.

Il millefoglie è il loro cavallo di battaglia ma da Cavalletti si può trovare di tutto: colombe, uova di cioccolato, pizza di pasqua, pastiera e pizza al formaggio, per una tipica colazione salata romana.

«Il nostro segreto è la produzione e la scelta di materie prime d'eccellenza» dice Valter Luzi il pastry chef che da oltre 27 anni si occupa dei dolci di Cavalletti «Ci arrivano le mandorle e noi produciamo la farina. Tutte le nostre colombe sono altamente digirebili perchè lievitano 36 ore. Abbiamo colombe per grandi e per piccini: classica, con canditi o senza, al cioccolato che facciamo utilizzando il cacao del Camerun».

Valter ci porta nel laboratorio per mostrarci la farcia, tutto rigorosamente homemade, che utilizzano per le colombe. Negli occhi la passione e nelle mani l'esperienza. La tradizione che si coniuga perfettamente con la modernità, cercata nella genuinità delle materie prime e nell'uso sapiente e innovativo degli ingredienti.

«Quest'anno abbiamo deciso di accontentare proprio tutti - dice Charline Travaglini, la direttrice di punto vendita di piazza di Spagna - tantissime le novità: una linea healthy per quanto riguarda le uova e una linea completamente gluten free di colombe».

Ricerca e passione restano gli ingredienti perfetti per una ricetta equilibrata tra modernità e tradizione.

Questa puntata di La Capitale Speciale andrà onda questa sera nella Mezz’ora da LaCapitale alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.