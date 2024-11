Dopo le aggressioni e l'atto intimidatorio a don Rigoli, il parroco del paese, i cittadini di Varapodio hanno deciso di non abbassare la testa e di reagire. La comunità si è unita per condannare queste violenze. Approfondiremo l'argomento oggi alle 14:30 durante la nuova puntata della striscia d'informazione di LaC Tv Dentro la Notizia.

La nostra Cristina Iannuzzi sarà nel centro del Reggino per raccogliere le testimonianze dei cittadini e dei tre capo-scout che hanno tirato fuori dalla canonica di Varapodio i 10 ragazzi assediati dal rogo dell’auto di don Rigoli. In studio Pier Paolo Cambareri sarà in compagnia di Don Pino Demasi di Libera, mentre sarà collegato via Skype il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.