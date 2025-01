Mercoledì 22 gennaio, alle ore 18.00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della settantesima puntata Giuseppe Falcone, tecnico agronomo e coordinatore del Comitato Bergamotticoltori Reggini. In vista dell'assemblea pubblica fissata dal Ministero competente per il prossimo 28 gennaio alla Cittadella Regionale di Catanzaro, finalizzata a completare l'iter di approvazione dell'Igp Bergamotto di Reggio Calabria, Falcone ha sostenuto le ragioni di questa opzione spiegando le difficoltà notevoli incontrate dal settore negli ultimi tempi e, in particolare, proprio quest'anno.

Il prezzo di conferimento del bergamotto è giudicato molto basso, non remunerativo per gli agricoltori, alcuni dei quali temono anche di dover lasciare il frutto sulle piante. Eppure le potenzialità del bergamotto di Reggio Calabria sono enormi, perché accanto alla tradizionale economia dell'olio essenziale si è aggiunta quella dell'utilizzazione del pregiato agrume a fini alimentari: succhi, marmellate, frutto fresco per spremute e per i cocktail, dolciaria, liquoristica, gelateria... La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.