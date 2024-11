Ha preso il via questa mattina LaC OnAirport, la nuova scommessa del Network LaC. Tv, radio e web sono gli elementi che da oggi prendono forma direttamente nell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che si arricchisce così di un ulteriore punto di connessione tra passeggeri e comunità aeroportuale. Una suite radiofonica e un salotto televisivo allestiti nella hall arrivi dello scalo lametino.

Del nuovo progetto messo in campo dal Gruppo Pubbliemme, in collaborazione con Sacal SpA (Società aeroportuale calabrese), ne parleremo alle 14:30 a Dentro La Notizia, la striscia di informazione quotidiana in onda su LaC Tv, condotta da Pier Paolo Cambareri,

Previsto l’intervento via Skype del giornalista e scrittore Franco Laratta. In collegamento da Lamezia Terme la nostra inviata Rossella Galati con Cristina Gazzaruso, Unindustria turismo e Francesco Occhiuzzi, conduttore televisivo LaC.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.