In diretta da Amantea le testimonianze di sindaci e imprenditori che palesano le loro preoccupazioni in vista dell'incombente inizio della stagione estiva. Appuntamento su LaC Tv alle 14.30

La SS18 tra Coreca e Amantea, continua a essere al centro delle attenzioni. Nonostante interventi passati e tavoli tecnici, i disagi persistono. Oggi durante la striscia d’informazione di LaC Dentro La Notizia faremo il punto sulla situazione con il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, che sarà in studio con Pier Paolo Cambareri, mentre in esterna con il nostro inviato Salvatore Bruno il sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo e l’imprenditore Demetrio Metallo. Inoltre in collegamento il rappresentante di Anas Calabria Domenico Curcio.

Dove vedere la puntata

