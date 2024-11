Un viaggio nella cucina calabrese, alla scoperta dei segreti, delle curiosità, delle enormi potenzialità del settore agroalimentare calabrese. Saranno due puntate di Rinviata a giudizio interamente dedicate alla nostra cucina, ai giovani agricoltori, agli chef sconosciuti e a quelli stellati.

Un viaggio nella rivoluzione che stanno facendo gli chef calabresi, che hanno profondamente cambiato il modo di fare cucina, di fare ristorazione, di proporre nuovi piatti, di passare dalla tradizione all’innovazione con cura ed eleganza, coinvolgendo prima di tutto i clienti.

Sono nate così trattorie che sembrano fare un salto indietro nel tempo, ristoranti moderni e innovativi, punti ristoro curiosi e inediti. Sarà un viaggio nella Calabria più profonda, quella che partendo dal basso ha cambiato profondamente il modo di accogliere il turista, di attrarre il curioso, di dare piena soddisfazione ai clienti più esigenti.

Nella prima puntata vedremo a che punto è Lorenzo Pupo, quel giovane silano che ha lasciato Londra alcuni anni fa per tornare in patria e occuparsi dell’azienda di famiglia.

Con il grande chef Francesco Mazzei parleremo della cucina contro gli sprechi. Francesco è un calabrese doc che ha conquistato Londra con il suo straordinario talento.

Vedremo poi l’arte dell'intaglio gastronomico, realizzato dai fratelli Massimo e Antonio De Vita. Parleremo poi del morzeddu catanzarese e della pitta ‘mpigliata, la regina del Natale in Calabria. Di nuovo un salto da Francesco Mazzei per vedere il suo ristorante, "L'Anima", in Snowden Street, nel centro economico e finanziario di Londra.

In studio Gabriele Bafaro, archeologo del vino, e Antonella Gullà, brillante imprenditrice crotonese. Il giudice sarà un esperto del settore, nonché presidente dell’Accademia della pitta ‘mpliata: Emilio Vaccai.

E… c’è di più! Come si faceva il vino ai tempi dell’antica Roma? Un giovane calabrese produce un vino che grazie alle sue particolari e antiche tecniche di vinificazione e affinamento, sarà in grado di teletrasportavi indietro nella storia.

L'appuntamento è questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.