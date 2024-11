Una puntata dedicata alla lunga battaglia contro femminicidi e maltrattamenti nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Una battaglia da vincere insieme.

Dentro la notizia, il programma di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri, accende i riflettori sul significato del 25 novembre, sui dati ancora allarmanti e sulle iniziative messe e da mettere in campo per la rivoluzione culturale da più parti invocata come strumento principale per il contrasto alla violenza di genere.

Ospite in studio Chiara Gravina, rappresentante del centro antiviolenza Lanzino di Cosenza e dell’associazione Dire, Donne in rete contro la violenza.

L’appuntamento, come tutti i giorni, è alle 13 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.