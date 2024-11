Nella puntata in onda oggi su LaC Tv, Wlady Nigro con il format itinerante Vita da Food Blogger arriva a Monasterace. Un viaggio tra sapori e paesaggi: prima in una pasticceria storica che propone dolci tra tradizione e innovazione, poi in un magnifico agriturismo vista “collina e mare”.

Ma entriamo nel dettaglio: la prima tappa è nella pasticceria Minici di Monasterace. Ad accoglierci Luca Minici, pasticcere e uno dei titolari dell’azienda di famiglia. Ci racconterà la storicità dell’azienda, avviata dal papà ed ora in mano a lui e suo fratello.

Come cavallo di battaglia ovviamente ci tiene a farci assaggiare il gelato artigianale, spiegandoci le fasi di lavorazione e gli ingredienti usati, garantendo un prodotto di grande qualità. Come piatto della tradizione invece proviamo un dolce tipico “la pasta di ziti”, che era buon auspicio regalarlo agli sposi per augurare amore e prosperità. Il piatto del blogger invece è un assaggio di pasticceria che varia tra tradizione e modernità, assaggiando molta materia prima prodotti in Calabria.

Subito dopo siamo eccoci a “La Taverna Cocintum” di Annalisa Fiorenza, titolare insieme al suo ciuchino “Mimmo” che ci dirà della mission della Taverna, ovvero far riscoprire i sapori della cucina semplice di un tempo e la materia prima prodotta direttamente da loro.

In cucina insieme allo chef Marco Miceli prepariamo il cavallo di battaglia, ovvero tonnarello con fonduta di caciocavallo e nduja, un piatto fantastico, ma la materia prima fa sempre la differenza. Invece il piatto della tradizione invece sono i Pipi Chini, ovvero i peperoni ripieni, che Chef Miceli prepara ancora come faceva la nonna. Il piatto del blogger invece è stato un capocollo cotta a bassa temperatura con patate bruscate, un piatto che parla di Calabria, di bontà e di territorio.

Come votare

Pasticceria Minici o La Taverna Cocintum: quale ristorante ti ha convinto di più nella nuova puntata di Vita da Food Blogger? Clicca qui: Vota i tuoi piatti preferiti

Come vederci

L'appuntamento con Vita da food blogger è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 13.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play. Al termine del programma è possibile votare sui nostri canali il proprio piatto preferito.