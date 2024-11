Una storia epica quella di Scilla e Cariddi che incuriosisce turisti e non, portando proprio nella magnifica Scilla molti visitatori anche alla scoperta delle prelibatezze culinarie e tipiche.

Nella prima tappa della puntata odierna di Vita da food blogger abbiamo fatto visita a “Casa Vela” un’attività proprio sul corso principale, che con una cucina espressa e una vista nei cunicoli di Scilla, incanta i passanti.

Francesco Praticò è il proprietario che con passione manda avanti l’attività, ricoprendosi di collaboratori professionisti, infatti mi son trovato molto bene.

Il piatto Cavallo di battaglia proposto mi ha davvero incuriosito, una parmigiana di pesce spada, quindi anziché la classica parmigiana di melanzane, il connubio con il pesce non dispiace affatto.

Come piatto della tradizione, naturalmente, non poteva essere che sua maestà lo stoccafisso, preparato nella classica maniera, con peperoncino, patate, olive, capperi, gli odori e la cipolla. Un piatto che fa breccia nel cuore di tutti.

Il piatto del blogger invece è stata la lestopitta grecanica, che loro preparano e servono con diverse farciture. Io l’ho scelta nella maniera tipica, cipolle e patate.

La seconda attività visitata invece è un punto cardine di Scilla e dell’intera costa, un punto di riferimento per imprenditori, chef e appassionati di cucina, con quasi 70 anni di attività alle spalle senza mai cambiare gestione, rientrando cosi nei “locali storici della Calabria”. Benvenuti al ristorante Glauco.

Peppe Ribuffo ora guida l’attività di famiglia senza dimenticare le origini e le tradizioni. Dopo averci accolto e mostrato la bellezza del ristorante, che vi fa pranzare/cenare nella terrazza sul mare, andiamo in cucina.

Chef Alessia Occhiuto, nonostante la giovane età, ha appreso tantissimo dallo storico chef di Glauco e come piatto Cavallo di Battaglia ci fa degustare il “piatto dei nonni”, che ha fatto la storia del ristorante. Le linguine saltate con pomodori secchi, un piatto semplicissimo da raccontare, ma va preparato con una certa accortezza. Sublime.

Il piatto della tradizione invece è il pesce spada alla ghiotta, anche qui regna la semplicità di un piatto superlativo dove i pomodorini e l’olio accompagnano una materia prima di grande qualità.

Invece il piatto del blogger invece sono stati degli involtini di spatola, incuriosito dalla preparazione, dalla cottura in forno, si sono rivelati un gran piatto da gustare che piace a grandi e bambini.

