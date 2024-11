Ristoranti, osterie e trattorie che parlano di territorio attraverso la propria cultura delle radici. Nuova puntata di Vita da food blogger, con un tuffo nella cultura arbëreshe per poi fare scendere sul mare a Trebisacce.

Prima tappa sulle colline e montagne di Plataci, uno dei paesi più importanti della cultura arbëreshe della Calabria. Siamo andati alla Piccola Bottega del Gusto di Rossella Stamati. Un grande amore per la propria terra e cultura quello di Rossella che come cavallo di battaglia ci ha preparato a stridglia al pomodoro con ricotta salata, ovvero un primo piatto. Come piatto della tradizione invece abbiamo provato la classica stridglia ma al sugo con i fagioli, come si preparava anticamente. Il piatto del blogger invece è stato una tagliata ai ferri, prodotto tipico di un’azienda molto vicina al ristorante.

Poi ci siamo spostati sul mare di Trebisacce al ristorante La Bottega degli Antichi Sapori di chef Francesca Lista, una forza della natura. In cucina abbiamo preparato il cavallo di battaglia, ovvero gli spaghetti al sugo con gli spungigli, accompagnato a un racconto bellissimo di chef Francesca. Invece il piatto della tradizione è la classica zuppa di pesce dei pescatori, ricca di tutto e pronta per inzupparci il pane. Il piatto del blogger invece sono i rascatieddi, un “primo piatto” tipico della zona.

Chi ti ha convinto di più nella nuova puntata di Vita da Food Blogger? Clicca qui: Vota i tuoi piatti preferiti