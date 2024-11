Un ristorante storico, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e poi un ristorantino di nicchia che strizza l’occhio alle ricette dei frati cappuccini. Nella tredicesima puntata di Vita da Food Blogger farà tappa a Palmi e Serra San Bruno.

Prima tappa al ristorante “La Collina” a Palmi, un punto di riferimento per i ristoratori della zona e per i clienti amanti dello stocco e della stroncatura. Una storia di famiglia, anzi di marito e moglie, Franco Matina coordina la sala mentre la moglie Mimma Costantino cucina con passione e divertimento, piatti straordinari.

Chef Mimma senza perdere tempo si mette subito ai fornelli preparandoci il suo cavallo di battaglia, ovvero lo stocco di casa, un piatto che le ricorda la famiglia e che lei negli anni ha perfezionato sempre di più, fino a diventare il piatto che tutti devono assaggiare almeno una volta a La Collina. Come piatto della tradizione invece non poteva mancare la Stroncatura de La Collina, un piatto davvero storico, unico nel suo genere, che Mimma e Franco hanno anche cucinato a New York per i calabresi d’oltre oceano, per un evento. Il piatto del blogger invece è stato il polpo su nero di seppia, un piatto sicuramente più ricercato e studiato, ma il sapore era davvero eccezionale.

A Serra San Bruno, invece, siamo andati da “Zenzero”, un piccolo ristorante di montagna, che propone una cucina in continua evoluzione, unione perfetta tra tradizione e innovazione. In cucina chef Bruno De Francesco è un creativo fuori dagli schemi, la sua cucina racconta dei suoi viaggi, della sua persona che cambia e dei sapori personali che si modificano nel tempo, ma che non dimentica mai le sua radici, anzi le valorizza ancora di più.

Il piatto cavallo di battaglia è proprio dedicato ai carbonai di Serra, un piatto che ricorda il loro lavoro, le tecniche e gli sforzi nel mandare avanti un lavoro antichissimo. Invece il piatto della tradizione invece è lo Nzudu, un biscotto dolce antichissimo di Serra San Bruno, sono rimasti in pochi ad avere la ricetta originale, e lo chef lo accompagna con un gelato creato da lui. Fantastico. Il piatto del blogger invece è invece una dedica ai frati cappuccini della Certosa di Serra, uno spaghetto con tonno in doppia consistenza. Non perdetevi questa puntata perché scoprirete delle eccellenze di Calabria.

Come votare

“La Collina” a Palmi o “Zenzero” a Serra San Bruno: quale ristorante ti ha convinto di più nella nuova puntata di Vita da Food Blogger? Clicca qui e vota.

Dove seguire la puntata

L'appuntamento con Vita da food blogger è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 13. 30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.