I prodotti enogastronomici della Sila in un viaggio culinario dai sapori tipici lungo i monti calabresi. Nella sedicesima puntata di Vita da Food Blogger viaggeremo da Camigliatello Silano a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

Prima tappa nell'Agriturismo Fattoria Bio, di Mario Grillo, a Camigliatello Silano in un locale al centro della natura che propone piatti della tradizione con prodotti che nascono nella stessa azienda di famiglia.

Appena andiamo in cucina ci prepara subito il piatto cavallo di battaglia, ovvero l’antipasto di salumi e formaggi dell’azienda, una vera scoperta. Dai classici prodotti più conosciuti come salame e caciocavallo, fino a delle vere chicche da far venire l’acquolina in bocca. Come piatto della tradizione invece parliamo di carne, ovvero una tagliata a cubotti di podolica silana con patate mpacchiuse, un classico della Sila. Il piatto del blogger invece è stato un duetto di pasta, perché ero incuriosito da questi primi piatti di pasta e li ho voluti assaggiare entrambi.

Il discorso qualità e materia prima non cambia a San Giovanni in Fiore, lungo la Strada Statale 107, dove la tradizione viene servita direttamente a tavola al Ristorante Grigleria Valle Fiore, di Antonio Arnone.

In cucina insieme allo chef prepariamo il cavallo di battaglia, ovvero il caciocavallo silano Dop piastrato alla griglia. Croccante fuori e filante all’interno, semplicemente fantastico. Invece il piatto della tradizione invece è la pasta con ragù di maialino nero, un sapore bello forte e deciso che ricorda i tempi passati di una cottura lenta e genuina. Il piatto del blogger invece è stato il gran antipasto di Vallefiore, ovvero tutti i prodotti freschi di loro produzione. Una poesia.

