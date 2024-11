«Una parte della Calabria è isolata e la Sicilia non è messa meglio», ha detto Vittoria Baldino (M5s). «Chi dice che il ponte sullo stretto è inutile è ipocrita, ma non è la priorità né della Calabria, né della Sicilia. Si facciano investimenti reali per le strade e le infrastrutture e poi, magari, avrà senso pensare al ponte».

Vittoria Baldino, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, è stata ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 14 dicembre.

Dagli studi de LaCapitale, Baldino ha parlato anche del voto di ieri in Parlamento sulla proroga al Decreto Calabria. «Il Movimento 5 Stelle ha votato contro» ha detto ad Alessandro Russo.

«Nei nostri pochi anni di governo ci avevamo messo 180 milioni in tre anni, il governo Meloni non ha stanziato nulla. Avevamo proposto degli emendamenti, per esempio volevamo che il Presidente Occhiuto presentasse una relazione alle Camere, anche ogni sei mesi. Ci hanno detto che era impossibile, che il provvedimento era blindato. Poi hanno tentato di infilarci l’invio delle armi in Ucraina. Nel Decreto Calabria».

