La cavalcata della Gioiese verso la Serie D e l’importanza di avere un vivaio ben curato, dal quale attingere risorse per la prima squadra. Questi gli spunti principali della nuova puntata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino il tecnico della Gioiese, Graziano Nocera, e il responsabile della Scuola calcio del club viola, Giuseppe Babuscia.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it