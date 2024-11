In studio con Roberto Saverino i vincitori delle classifiche di rendimento dei campionati di Eccellenza e di Promozione A e B. Appuntamento questa sera alle 22.30

Chiusura con il botto per Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

In occasione della 36esima e ultima puntata, in studio, con Roberto Saverino, i vincitori delle classifiche di rendimento dei campionati di Eccellenza, Promozione A e B: Saverio Staropoli della Gioiese, Renato Prete della Soccer Montalto e Giovanni D’Agostino del Comprensorio Archi. Per tutti e tre un meritato trofeo e relativa premiazione.

Assieme a loro il direttore generale della Gioiese, Gino Ventra, il responsabile della Scuola calcio della Soccer Montalto, Luca Altomare, e il presidente del Comprensorio Archi, Domenico Tripodi.

Dove seguire la puntata

L'appuntamento è per questa sera alle 22.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sull'820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.