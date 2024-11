Non mancheranno le interviste, le curiosità e l’analisi dei campionati dilettantistici in una fase particolarmente vibrante nel programma condotto da Roberto Saverino. Appuntamento alle 22.30

Questa sera torna Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Siamo alla vigilia del big match di Promozione B fra l’Ardore e il Capo Vaticano e allora largo alle voci dei protagonisti in vista di un confronto che può valere una stagione. Non mancheranno le interviste, le curiosità e l’analisi dei campionati dilettantistici in una fase particolarmente vibrante. Al solito filmati, classifiche, schede e curiosità da non perdere.

Ospiti di Roberto Saverino saranno il centravanti del Capo Vaticano capolista, Diego Surace, miglior bomber del torneo, alla prima esperienza in Calabria; il difensore Roberto Antonelli, recordman stagionale di assist, difensore della Deliese, squadra in prepotente ascesa, e il tecnico Michele Marturano, esperto conoscitore di tutte le categorie, avendole affrontate da calciatore. La classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B riserva sempre delle sorprese: vieni a scoprire chi sono i migliori dieci dei campionati. Chi è quel calciatore che da ragazzino segnava come Ronaldinho? Un filmato inedito per un gol da urlo: vieni a scoprire di chi si tratta. Non perdere l'appuntamento con Zona D, il programma che ti porta nel cuore del calcio dilettantistico regionale.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.