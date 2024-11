Questa sera torna Zona D! Il format di LaC Tv, dedicato al calcio dilettantistico calabrese, anche questa settimana offre una puntata da non perdere. I campionati volgono al termine e si ipotizzano i primi scenari per quanto riguarda play off e play out.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno due protagonisti del torneo di Eccellenza: Nico Spanò centravanti della Vigor Lamezia seconda in classifica, e Michele Raso, centrocampista del Soriano qualificatosi ai play off da terzo in graduatoria. Al solito immagini, schede, curiosità, aneddoti e non mancherà il personaggio della settimana

Dove vedere la puntata

Un appuntamento imperdibile con Zona D! Tutti i venerdì alle 23. 00 su LaC Tv, canale 11 del DDT, canale 411 di TivùSat, 820 Sky e in replica sabato alle 12. 30.