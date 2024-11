L'appuntamento con il calcio dilettantistico calabrese ritorna anche questa settimana su LaC Tv con l'ottava puntata del format Zona D. Il programma, ideato e condotto dal giornalista Roberto Saverino, andrà in onda come ogni venerdì alle 22.00.

Gli ospiti

Ospiti della puntata di venerdì 18 novembre: il direttore sportivo Giovanni Arcidiacono e l'allenatore Franco Viola. Idee per migliorare il calcio attuale, curiosità e tanto altro ancora, dal campionato di Serie D a quello di Promozione.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it. Clicca qui per riguardare la puntata.