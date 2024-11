Primo giorno di lavoro e nessun modo per raggiungerlo. Ma lo studente americano Walter Karr non si è fatto scoraggiare. Novello Forrest Gump, gambe in spalla, è uscito di casa e ha iniziato a camminare. È partito a mezzanotte ed è giunto sul posto di lavoro spaccando il minuto dopo aver percorso 32 chilometri a piedi. Durante il tragitto è anche stato fermato dalla polizia per un controllo. Gli agenti, messi al corrente della "missione" dal giovane, gli hanno offerto la colazione e un passaggio, ma Walter ha preferito continuare a piedi.

È stata la cliente per la quale Carr doveva fare il trasloco a raccontare su Facebook la storia del ragazzo. Dopo aver letto il post, Luke Marklin, amministratore delegato dell'azienda di fattorini Bellhops e capo di Walter, si è messo in macchina dal Tennessee e ha raggiunto l'Alabama, presentandosi a casa del suo dipendente. Quando Walter è uscito di casa, Marklin gli ha consegnato le chiavi della sua Ford: «Questa è la mia auto, ora vorrei che diventasse la tua. È più utile nelle tue mani che nelle mie».