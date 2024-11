È accaduto in una scuola elementare in Alto Adige. I soccorritori hanno applicato al bambino la cosiddetta manovra di Heimlich

In Alto Adige un alunno ha rischiato di soffocare per una caramella, ma è stato salvato da un soccorritore. Il fatto è avvenuto questa mattina alla scuola elementare di Laghetti, in Bassa Atesina.

Un ragazzino di dieci anni non riusciva più a respirare per una caramella andata di traverso. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce bianca e i due soccorritori hanno applicato al bambino la cosiddetta manovra di Heimlich. Il ragazzino ha espulso la caramella e ha ripreso a respirare normalmente. Visto lo spavento, assieme alla madre, è stato comunque accompagnato a casa, ovviamente in ambulanza.