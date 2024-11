A tredici anni, nel luglio 2023, era arrivata in un ospedale di Torino incinta del proprio padre. Proprio lì tra le mura dello stesso nosocomio il padre ha nuovamente abusato di lei, violenza ripresa dalle telecamere di sicurezza.

La ragazza era arrivata in ospedale perché accusava problemi di salute, legati proprio alla gravidanza. Il padre, arrivato in ospedale per trovare la figlia, era stato arrestato in flagranza per violenza sessuale aggravata ed è accusato anche di maltrattamenti verso i familiari. Il fascicolo, in mano al pm Enzo Bucarelli, vede ora formalmente indagate anche la madre e un'amica di lei, perché, secondo le indagini, erano a conoscenza degli abusi. Al tempo stesso però la madre è anche stata oggetto di maltrattamenti e violenze, in quello che viene definito dalla procura «un contesto drammatico».