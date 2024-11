Sono 620 i migranti sbarcati a partire da mezzanotte a Lampedusa, dopo che le motovedette della Capitaneria, della guardia di finanza e dell'assetto Frontex, hanno soccorso 13 imbarcazioni.

Ieri sull'isola ci sono stati 11 sbarchi, 4 dei quali poco prima di mezzanotte, con 408 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 1.087 migranti. Ieri sera, su disposizione della prefettura di Agrigento, 380 sono stati imbarcati sul traghetto di linea che è appena giunto a Porto Empedocle.

Tra i 620 approdati a Lampedusa questa notte ci sono anche 44 migranti - fra cui 11 donne e 3 minori - che sono stati salvati al largo dell'isola dopo che il barchino sul quale viaggiavano è affondato. Una bimba di 15 mesi risulta dispersa.

L'imbarcazione in ferro di 7 metri, salpata da Sfax in Tunisia giovedì sera, all'improvviso è colata a picco e i naufraghi sono rimasti aggrappati alle camere d'aria, per circa 10 minuti. Ad intervenire, issandoli a bordo, è stata la nave ong "Mare Go" che li ha in seguito trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera. A bordo vi erano 45 migranti - originari di Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali e Senegal -, per la traversata hanno pagato mille euro a testa. Sono in corso, nell'area del naufragio, le ricerche della bimba dispersa. Intanto all'hotspot di Lampedusa c'è la mamma che non riesce a darsi pace.