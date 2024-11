Con 23 voti favorevoli e 2 contrari ha approvato l'ordine del giorno M5S che esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l'opera in attesa dei risultati dell'analisi costi/benefici. «La Giunta comunale è assolutamente favorevole a questo atto» - ha detto l'assessore ai Rapporti col Consiglio e all'Ambiente Alberto Unia. «L'atto - ha sottolineato - dice solo che abbiamo bisogno di dati e di sapere se c'è una sostenibilità economica dell'opera».

La protesta di associazioni e sindacati

«Quanto approvato oggi dal Consiglio Comunale di Torino è un oltraggio al futuro della città, delle imprese, dei lavoratori. Un colpo basso per il territorio e per le sue speranze di ripresa». Così i presidenti delle 11 associazioni d'impresa di Torino e i sindacati edili hanno commentato l'approvazione dell'ordine del giorno che chiede la sospensione dei lavori per la Tav. «Non possiamo stare a guardare la distruzione del nostro futuro di cittadini. Presto vi saranno altre iniziative di lotta», annunciano.

Renzi: «Si continua a far del male all'Italia»

«Oggi è un giorno segnato da questa decisione incomprensibile, masochista dei 5 Stelle a Torino sulla Tav». Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, a proposito dell'ordine del giorno per lo stop alla Tav votato in Consiglio comunale a Torino. «Siamo in presenza - ha affermato, a margine di un evento a Firenze - di una forza politica che continua a fare del male all'Italia e a farsi del male, lo abbiamo visto praticamente su tutte le partite delle infrastrutture sul nostro territorio nazionale».

La soddisfazione di Di Maio

«Bene la votazione del Consiglio comunale di Torino sul Tav! - ha commentato Luigi Di Maio in un tweet - Presto io e Danilo Toninelli incontreremo il sindaco Chiara Appendino per continuare a dare attuazione al contratto di Governo».