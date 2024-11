Avete mai pensato di mollare tutto per trasferirvi su un’isola in mezzo alla natura e a due passi dal mare? C’è un’associazione che promette di soddisfare questa esigenza, chiedendovi in cambio “solo” di occuparvi di una mansione. Prendervi cura dei 55 gatti del rifugio God’s Little People Cat Rescue per un lasso di tempo di almeno sei mesi. L’isola in questione è una delle meno battute dal turismo di massa, ma non per questo meno affascinante e suggestiva. Si tratta di Syros, nel cuore dell’Egeo, appartenente all’arcipelago delle Cicladi a 144km a sud da Atene.

L’annuncio per “accarezzatori professionisti” di gatti è stato pubblicato su Twitter. Oltre allo stipendio, è utile sapere che nell’offerta sono inclusi vitto e alloggio e che la casa in questione è un villetta con vista mozzafiato sulle cicladi e giardino privato.Insomma, qualunque sia il vostro settore di competenza, se volete prendervi un anno sabbatico e siete dei grandi amanti dei gatti, sapete dove andare.