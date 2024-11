Lungo l'Adriatico è boom di turisti ma gli alberghi faticano a trovare il personale. È la fotografia che giunge dalla Riviera romagnola, meta privilegiata per trascorrere le vacanze estive. Eppure, nel cuore della movida italiana, gli operatori faticano a trovare impiegati da collocare nelle proprie strutture. In particolare, personale qualificato. E mentre sulle spiagge del Riminese si registra un incremento di villeggianti pari all'8%, si cerca di comprendere quali siano le cause di questo inspiegabile fenomeno.

Le proposte e la risposta di lavoro non mancano. Tuttavia si tratta di profili professionali generici con poca formazione. Rimarcato un altro fattore, ovvero la brevità dei contratti, "non convenienti" per i candidati (poiché non usufruirebbero più dei sussidi di disoccupazione).

Così come si evince dal sito web dell'Associazione italiana albergatori Rimini, tanti posti rimangono vacanti. Il portale offre la possibilità di visionare gli annunci delle strutture che cercano personale, divisi per categoria d'impiego: dalla cucina, alla sala-bar, passando dalla reception al portiere di notte. Ma anche di candidarsi in maniera spontanea. Tutte figure che, nel mezzo della stagione estiva, continuano ad essere fortemente richieste.