Abbandonato a bordo strada. Impaurito, rassegnato. Il filmato viene da Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sotto il sole cocente, l’ennesimo caso di abbandono di animali domestici. In questo caso, si tratta di un cane. Le immagini sono state condivise da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Europa Verde. La macchina si allontana lasciandosi alle spalle la bestiola che prova a inseguire il mezzo per poi desistere. Chi filma cerca di richiamare l’attenzione del padrone con un fischio. Nessun pentimento. La station wagon riparte lasciando il cane solo. Il consigliere su Facebook ha fatto sapere che ha segnalato il caso: «Questa gente – ha commentato - non merita né rispetto né giustificazioni».