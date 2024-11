È quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri. Lo stupore del ministro dell’Istruzione: «A me non risulta questa cosa. Farò le dovute verifiche»

«Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. Sulla decisione si mostra stupito il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti: «Voglio essere sincero, a me non risulta questa cosa. Farò le dovute verifiche ma non mi risulta nulla di simile».