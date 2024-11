Un uomo di 51 anni è stato trovato a letto con la figlia undicenne della compagna. La madre era in casa e sapeva tutto ma non ha fatto nulla per evitare gli abusi. I due sono stati arrestati e la bimba è stata affidata al padre, separato da tempo dalla madre e residente in un altro comune.

La terribile vicenda si è consumata in provincia di Palermo. Gli insegnanti della piccola si sarebbero accorti dei suoi disagi segnalandoli alle autorità. Gli agenti del commissariato di Bagheria tenevano quindi sotto controllo la casa della coppia e avevano anche installato alcune telecamere all'interno.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese. La coppia si trova adesso al carcere Pagliarelli mentre gli investigatori stanno cercando di appurare eventuali precedenti episodi di violenza ai danni della bambina.