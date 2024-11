Una ragazzina di 13 anni avrebbe subito abusi sessuali durante la gita scolastica. A denunciarlo l'episodio la stessa 13enne residente in provincia di Frosinone. Una triste vicenda in cui sarebbero coinvolti tre compagni di classe, ora indagati per violenza sessuale, e due docenti dell'istituto per omessa vigilanza. L'episodio sarebbe successo nello scorso mese di aprile durante il viaggio di istruzione dei ragazzini di terza media con il programma che prevedeva tappe a Firenze, Siena, San Gimignano e Chianciano Terme.

Una violenza che sarebbe avvenuta proprio in questa località quando la ragazzina trovava da sola in camera, con i tre ragazzi che hanno bussato alla porta. Una volta entrati nella stanza dell'hotel uno di loro l'avrebbe costretta a praticare degli atti sessuali mentre gli altri due assistevano alla scena, senza intervenire nonostante le richieste di aiuto della ragazza. Solo al suo ritorno a casa la 13enne ha raccontato della violenza alla madre, che ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.

La Procura ha aperto un fascicolo presso il Tribunale di minori di Firenze, che ha delegato ai carabinieri lo svolgimento delle indagini. I tre ragazzi sono indagati per violenza sessuale e i due professori che avevano accompagnato la scolaresca nel viaggio di istruzione per omessa vigilanza.