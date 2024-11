L’episodio è avvenuto in pieno centro a Varese: vittima una ragazzina che è stata colpita con un paio di fendenti da un uomo in bicicletta

A Varese un uomo ha accoltellato una ragazzina di 15 anni che passeggiava con l’amica in pieno centro. I fatti sono avvenuti domenica tra mezzanotte e mezza e l’una in via del Cairo. Due ragazze, una di 14 e l’altra di un anno più grande stavano attendendo i genitori per essere riportate a casa dopo una serata passata con gli amici. Ad un tratto è arrivato un uomo sulla cinquantina in sella a una bici che si aggirava fra le strade non distanti dal municipio e dopo essersi fermato è tornato indietro e, con fare minaccioso e senza un apparente motivo, ha prima strattonato la ragazzina per poi colpirla con un paio di fendenti portati al viso e al braccio con una lama.



L’amica quattordicenne è riuscita ad allontanarsi e a entrare in un bar per chiamare i soccorsi, ma l’altra non ha intuito il pericolo ed è stata colpita. L’uomo è fuggito subito dopo. Sul posto, poco distante dal punto dell’aggressione, in corso Matteotti, è arrivata un’ambulanza della Croce rossa e un’automedica oltre ad alcune volanti. La giovane ferita è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo in codice verde, mentre l’amica ha raccontato l’accaduto agli agenti che hanno subito tentato di rintracciare l’aggressore. Le ricerche del responsabile sono in corso e le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Varese.