L’uomo è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma, in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Adesso si trova in carcere a Bergamo

Intorno alle 9,15 di stamane una donna di 39 anni è stata accoltellata al culmine di una lite dal marito nel parcheggio del supermercato Lidl di via Lombardia, a Seriate, in provincia di Bergamo.

I due sarebbero stranieri. La donna ferita, sotto gli occhi attoniti e impauriti dei clienti del supermercato, è stata portata all'interno del market, dove le sono stati prestati i primi soccorsi. In ambulanza è stata poi condotta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

«È stato mio marito». Così ha detto la trentanovenne ai soccorritori. Il presunto aggressore è stato bloccato dai carabinieri di Bergamo e Seriate e condotto in caserma. Ora i militari dell'Arma stanno ricostruendo le circostanze dell'accaduto per capire i motivi del gesto. Potrebbe essersi trattato di una lite tra coniugi degenerata, ma i dettagli sono ancora in fase di accertamento.

L'arrestato era stato denunciato in passato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia e aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento il primo ottobre 2024, anche a seguito della remissione di querela da parte della stessa moglie. Il quarantanovenne, che era comunque stato condannato dal Tribunale di Bergamo per questi reati, viveva a Pedrengo, la moglie a Seriate dove è avvenuta l'aggressione. Ora l'uomo è in carcere a Bergamo.