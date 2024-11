Niccolò Bettarini, figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato accoltellato ieri mattina all'uscita dalla discoteca Old Fashion a Milano dove si era recato in compagnia di alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione del fatto, Niccolò avrebbe preso le difese di un amico aggredito da altri giovani e per questo sarebbe stato colpito diverse volte con un coltello.





In un primo momento le sue condizioni apparivano gravi ma in ospedale sono state escluse gravi complicazioni. Secondo il bollettino medico, il ragazzo ha subito "lesioni superficiali da taglio su tronco, addome e un arto superiore". E, in un tweet, anche Simona Ventura ha confermato: "Volevo rassicurare tutti: mio figlio Niccolò non è in pericolo di vita."



Quattro persone, tutte tra i 23 e i 29 anni, sono state arrestate nella notte di domenica con l'accusa di lesioni, ma uno di loro negherebbe di aver preso parte all'aggressione. Il 19enne ferito si trova ancora ricoverato in ospedale dove sarà operato nei prossimi giorni.