Il 71enne dovrà scontare quattro anni e quattro mesi di carcere. Il parroco fu sorpreso in auto con la piccola di 10 anni

E' stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione don Paolo Glaentzer, 71 anni, accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Questa la sentenza al termine del giudizio, con rito abbreviato, svoltosi davanti al gup di Prato che ha stabilito anche un risarcimento di 50mila euro per la minore. La procura aveva ha chiesto una condanna a 5 anni di reclusione.

Glaentzer, ex parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia di Calenzano (Firenze), venne arrestato il 23 luglio 2018, e tuttora si trova agli arresti domiciliari, dopo essere stato sorpreso in auto con la bambina. (Ansa)