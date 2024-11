Riscontrata alta concentrazione di idrocarburi. Come individuare le bottiglie potenzialmente "pericolose"

Il ministero della salute ha disposto il richiamo di un lotto di acqua minerale San Benedetto perché conterrebbe un'alta concentrazione di idrocarburi potenzialmente dannosi per la salute. Il lotto in questione è quello dell'acqua "San Benedetto - Fonte Primavera" nelle confezioni da mezzo litro imbottigliate nello stabilimento Gran Guizza, con numero identificativo 23LB8137E, con data di scadenza 16/11/2019. La società produttrice ha invitato quanti abbiano già acquistato bottiglie di quel lotto a non consumarle e a riportarle al negozio. La San Benedetto ha inoltre assicurato che rispetto a tutti gli altri prodotti "Si garantisce l'assoluta purezza".

!banner!

Il ritiro è stato deciso a seguito dei risultati delle analisi fatte su alcune bottiglie prese da un distributore automatico di bibite refrigerate che hanno evidenziato la presenza di sostanze pericolose per la salute dei consumatori.