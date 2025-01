È morto Oliviero Toscani: lo ha annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa. Aveva 82 anni. Nei giorni scorsi, le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate. Dal primo pomeriggio di venerdì 10 gennaio, il noto fotografo si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno) in prognosi riservata. Era affetto da amiloidosi.

L’annuncio della famiglia

«Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali», si legge nella nota firmata dalla moglie Kirsti e dai figli.

La malattia

Fotografo irriverente e geniale che in cinquant'anni di carriera, con le sue campagne pubblicitarie (celebri e controverse quelle per Benetton), ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, Toscani aveva rivelato il suo calvario l'estate scorsa: «Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere», aveva detto in un'intervista al "Corriere della Sera" il 28 agosto.