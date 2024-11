Bandiere a mezz’asta al Lingotto per la scomparsa a Zurigo del manager che nel 2004 salvò la Fiat dal fallimento e portò l’azienda a diventare settimo gruppo automobilistico a livello mondiale

Addio a Sergio Marchionne. Il manager è morto a Zurigo, nella clinica dove era ricoverato da fine giugno. Accanto a lui la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler. «E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato» ha detto John Elkann (foto il Sole 24ore) annunciando la morte dell'ex ad di Fca. Sarà ricordato come l'imprenditore che nel 2004 ha salvato la Fiat dal fallimento e l'ha trasformata nel settimo gruppo automobilistico mondiale. «Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore», ha concluso l’imprenditore.