Un aereo militare dell'Aeronautica di stanza nell'aeroporto di Birgi è precipitato nel Trapanese mentre stava facendo rientro alla base. Si tratta di un caccia Eurofighter, al momento sono in corso le ricerche dell'aereo e del pilota. Il contatto con la torre di controllo si è interrotto mentre l'Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all'aeroporto, nella zona Locogrande a Marsala. L'aereo, precipitato intorno alle 19 a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di Trapani, stava rientrando da una missione addestrativa. Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate.