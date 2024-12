Il velivolo partito da Baku era diretto a Grozny, in Cecenia: a bordo c’erano 67 persone. Il presidente azero interrompe la visita in Russia

Un aereo passeggeri della Azerbaijan Airlines partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau.

A bordo c'erano 67 persone, di cui 62 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio.

Il volo sarebbe caduto a causa di una collisione con uno stormo di uccelli. Lo scrive Sputnik Azerbaigian, citando la compagnia aerea.

«In totale 28 persone sono rimaste ferite» nello schianto del volo precipitato nell'ovest del Kazakistan. Lo riferisce il dipartimento regionale del ministero della Sanità kazako in un comunicato, aggiornando un precedente bilancio dei sopravvissuti e precisando che 26 di loro sono stati trasferiti in ospedale. Dieci sarebbero in gravi condizioni.

L'ufficio stampa del ministero kazako ha precisato anche che a bordo dell'aereo c'erano 37 cittadini azeri, 6 kazaki, 3 kirghizi e 16 russi.

Il presidente azero Ilham Aliyev, arrivato in Russia per partecipare a un vertice informale dei leader della Comunità degli Stati indipendenti con Vladimir Putin, ha deciso di interrompere la sua visita per tornare in Azerbaigian dopo aver appreso dell’incidente.

I media russi riferiscono che verrà condotta un'indagine speciale in relazione all'incidente, ha dichiarato il Ministero dei trasporti del Kazakistan.