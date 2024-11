Balle di fieno e trattori sotto uno dei simboli del Paese. La mobilitazione contro il presidente Emmanuel Macron e il suo governo per «salvare l'agricoltura francese»

Gli agricoltori francesi protestano oggi vicino all'Arco di Trionfo di Parigi, affermando che l'azione è finalizzata a «salvare l'agricoltura francese», ha scritto il sindacato Rural Coordination su X. Diversi membri della Coordination rurale si sono riuniti in cima agli Champs-Elysées, sventolando bandiere in mezzo alle balle di fieno. «La Coordination rurale sta simbolicamente e pacificamente occupando l'Etoile», ha scritto il sindacato sul social.

Tredici persone sono state fermate questa mattina in place Charles-de-Gaulle-Etoile, la celebre piazza dove si trova l'Arco di Trionfo a Parigi, durante il blitz degli agricoltori per protestare contro il presidente Emmanuel Macron e il suo governo: lo confermano fonti di polizia citate da Le Figaro confermando informazioni di BFM-TV. Al momento, prosegue Le Figaro, i motivi dei fermi non sono noti. Tra le persone fermate dalla polizia, ci sarebbe anche Patrick Legras, tra le personalità del sindacato agricolo Coordination rurale che ha organizzato il blitz parigino.