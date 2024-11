Nei giorni scorsi il rifiuto della Corte d’Appello di Londra di trasferire il bambino in Italia dove avrebbe proseguito le cure palliative

Il piccolo Alfie Evans è morto. Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook. «Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno», ha scritto la mamma del bambino, Kate James. «Il mio gladiatore si è arreso e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene figlio mio», scrive invece il padre, Thomas, sempre sul social network.



Alfie Evans è morto all'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, dove era ricoverato. Tre giorni fa i giudici della Corte d'Appello di Londra avevano respinto il ricorso avanzato dalla coppia per portare il bimbo in Italia, reputando inutile il trasferimento viste le condizioni del piccolo. Alfie era quindi rimasto in Gran Bretagna nonostante il Consiglio dei ministri italiano gli avesse concesso la cittadinanza.



Un ultimo disperato appello ai sostenitori dell'Alfie's Army era arrivato nella notte via Facebook da Sarah Evans, zia del piccolo Alfie. «Mandate preghiere e 100 profondi respiri al nostro guerriero», aveva scritto la donna, mentre sopraggiungeva la crisi fatale per il bambino. La giornata di ieri era trascorsa apparentemente senza novità, con i genitori, Tom e Kate, ormai rassegnati alla fine delle speranze di un trasferimento in Italia e impegnati a dialogare con i medici dell'ospedale Alder Hey di Liverpool sulla possibilità di riportarlo a casa.