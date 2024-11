Il volo con a bordo Alessia Piperno è a arrivato a Roma. Il Falcon 900 è atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino alle 17.08. È stata Giorgia Meloni ad accoglierla appena sbarcata dall'aereo che l'ha riportata in Italia dall'Iran. La premier ha salutato Alessia lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere. Poi ha fatto rientro a palazzo Chigi dove a breve è in programma un Cdm per il varo del dl aiuti quater.

Alessia Piperno è poi rientrata nella propria abitazione a Roma, nel quartiere Colli Albani. La ragazza ha varcato il portone abbracciata al padre, senza fare dichiarazioni ai giornalisti che l'attendevano sotto casa. Indossava un piumino blu ed un berretto. «Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata». Queste le parole che Alessia Piperno ha detto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che l'ha accolta all'aeroporto di Ciampino. Ad attendere Alessia nella sala arrivi dell'aeroporto di Ciampino c'erano i genitori Alberto e Manuela e il fratello David. Quando l'hanno potuta finalmente riabbracciare dopo oltre un mese di angoscia, ci sono stati momenti di forte commozione, con la trentenne che era visibilmente emozionata e sorridente. In pantaloni e felpa, Alessia è sembrata a chi l'ha vista in buona salute e apparentemente non provata.