Tre piani della Torre Eiffel sono stati evacuati per un allarme di sicurezza. Una squadra di artificieri e della polizia si è recata sul posto per perlustrare l'area, compreso un ristorante situato su uno dei piani. Dopo l'allarme tutti i visitatori sono stati fatti uscire dal monumento.

Lo ha appreso l'Afp dalla società di gestione del monumento (Sete). Una portavoce di Sete, ha spiegato che «è una procedura abituale in questo tipo di situazione, che tuttavia è rara».