È un ottantaquattrenne la terza vittima della legionella, il batterio killer, che si sta diffondendo nel comune di Bresso, alle porte di Milano.

La donna era stata ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove avvennero gli altri due decessi. Nei giorni scorsi infatti persero la vita due anziani, entrambi 94enni.

La legionella è un batterio che vive nell'acqua, tra i 25 e i 55 gradi e si trasmette tramite le goccioline di vapore. L'estate dunque è il periodo dell'anno durante il quale è facile che il batterio prolifichi e si diffonda, viste le alte temperature. I luoghi dove si diffonde sono l'interno degli impianti idrico-sanitari delle abitazioni, oppure nelle condutture e nei serbatori di accumulo dell'acqua.

Sono in corso analisi e campionamenti: l'obiettivo è cercare di capire in che modo il batterio killer si sia diffuso e come sia riuscito, nel giro di pochi giorni, a infettare così tante persone. Nel comune si stanno coordinando gli interventi e in giro per la cittadina sono stati affissi i cartelloni con i consigli per prevenire il contagio. Sono stati fatti 13 prelievi nell'acquedotto e non è stata trovata traccia del batterio, lo assicura il Gruppo Cap che gestisce la rete idrica di tutti i Comuni della Città Metropolitana di Milano, compreso Bresso.

Non è la prima volta che a Bresso viene registrata un'epidemia di legionella, quattro anni fa, nel 2014, si era verificata una situazione analoga.