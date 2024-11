Torna a salire il numero dei medici morti in tutta Italia a causa del Covid-19. Una strage che si era in un primo momento fermata a maggio, con 178 dottori deceduti. Da inizio ottobre, però, in concomitanza con quella che è ormai a tutti gli effetti la seconda ondata, altri tre hanno perso la vita portando il numero delle vittime a 181 da inizio pandemia. Le ultime due, in particolare, sono decedute durante la scorsa settimana: sono Ernesto Celentano, medico di famiglia di Napoli, e Giovanni Briglia, otorino del San Camillo di Roma, morto allo Spallanzani.

Tutti sono ricordati in un elenco listato a lutto sul sito della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici). «Si ricomincia - dice il presidente Filippo Anelli, dopo la notizia della morte dei due colleghi -. Siamo vicini alle famiglie e siamo preoccupati che queste scomparse segnino l’inizio di una nuova fase. La speranza è che le esperienze che abbiamo vissuto nella primavera scorsa si trasformino in insegnamento».