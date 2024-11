"Anche se gli incendi quest'anno non sono più forti rispetto alla media degli ultimi 15 anni, non siamo soddisfatti davanti a quello che vediamo". E' un passaggio del messaggio che il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha diffuso attraverso Twitter in relazione agli incendi che stanno devastando l'Amazzonia. Il video è destinato a contrastare "la campagna di disinformazione architettata contro la sovranità della nostra nazione".







"Siamo in una stagione calda, secca e ventosa. Purtroppo, ogni anno si verificano incendi in Amazzonia. Negli anni più piovosi, gli incendi sono meno intensi. Negli anni più secchi, come questo 2019, gli incendi si verificano più spesso. Anche se gli incendi quest'anno non sono più forti rispetto alla media degli ultimi 15 anni, non siamo soddisfatti davanti a quello che vediamo. Agiremo con forza per controllare gli incendi in Amazzonia", dice Bolsonaro.

"Dovete restare calmi quando avete a che fare con questo tema. Diffondere dati e messaggi infondati, all'interno e all'esterno del Brasile, non contribuisce a risolvere il problema e favorisce solo un uso politico e la disinformazione. Il Brasile è un esempio di sostenibilità, il suo codice forestale dovrebbe essere utilizzato come modello nel resto del mondo. Gli incendi nelle foreste esistono in tutto il mondo, questo non può essere utilizzato come pretesto per possibili sanzioni internazionali", aggiunge.